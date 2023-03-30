Україні потрібні винищувачі F-16 - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео роботи української авіації та наголосив, що Україні потрібні багатофункціональні винищувачі F-16.

У оприлюдненому відео командир бригади тактичної авіації Олексій Манюшкін заявив, що українські військовослужбовці настільки вмотивовані, що вони готові оволодіти в найкоротші терміни будь-якою західною технікою, щоб наблизити перемогу України якомога швидше.

"Літак МіГ-29, говоритимемо правду, він уже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, що перебуває на озброєнні країн НАТО", - сказав він.

"Ми використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як HARM. Це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми застосовуватимемо її з F-16", - закликали в тактичній авіації.