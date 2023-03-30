Від російських обстрілів за добу загинули троє цивільних, 11 поранені - Міноборони України

Минулої доби внаслідок обстрілів російськими військами українських територій загинули троє цивільних осіб, 11 дістали поранення, повідомляє Military Media Center із посиланням на дані ситуаційного центру Міністерства оборони України.

"За отриманою від Ситуаційного центру Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України. Попередньо загинуло три особи та 11 поранено", - йдеться в повідомленні Military Media Center у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", тактична авіація) здійснено обстріли 92 населених пунктів, підтверджено ураження 48 об'єктів інфраструктури.