Події

10:40 30.03.2023

Від російських обстрілів за добу загинули троє цивільних, 11 поранені - Міноборони України

1 хв читати

Минулої доби внаслідок обстрілів російськими військами українських територій загинули троє цивільних осіб, 11 дістали поранення, повідомляє Military Media Center із посиланням на дані ситуаційного центру Міністерства оборони України.

"За отриманою від Ситуаційного центру Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України. Попередньо загинуло три особи та 11 поранено", - йдеться в повідомленні Military Media Center у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", тактична авіація) здійснено обстріли 92 населених пунктів, підтверджено ураження 48 об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 30.03.2023
За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

08:47 30.03.2023
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

08:42 30.03.2023
За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

08:12 30.03.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

07:30 30.03.2023
Пасажирський пором загорівся на Філіппінах, 12 людей загинули

Пасажирський пором загорівся на Філіппінах, 12 людей загинули

07:14 30.03.2023
Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

02:11 30.03.2023
У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

11:16 29.03.2023
Житель Комісарова на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів - поліція

Житель Комісарова на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів - поліція

09:07 29.03.2023
Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель - Синєгубов

Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель - Синєгубов

08:11 29.03.2023
Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ готується призвати ще 400 тисяч військовослужбовців, імовірно, застосовуючи примус - британська розвідка

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

В Україні зроблено крок до зміцнення духовної незалежності – Зеленський

ОСТАННЄ

Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

Майже 60% усіх переселенців в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців - дослідження МОМ

РФ готується призвати ще 400 тисяч військовослужбовців, імовірно, застосовуючи примус - британська розвідка

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

Голова СБУ та посол США в Україні обговорили питання взаємодії в боротьбі з російською агресією

РФ посилює заходи з інтеграції окупованих територій у російську економічну, адміністративно-правову та культурно-пропагандистську систему - ISW

Уряд Японії виділить два пакети безоплатної допомоги для відновлення та реконструкції України

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА