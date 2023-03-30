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10:23 30.03.2023

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

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Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним місцем із РФ у Раді Безпеки ООН, місце в якій Росія узурпувала.

"Головування Росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня - невдалий жарт. Росія узурпувала своє місце; веде колоніальну війну; її лідер – воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем із РФ у Раді Безпеки ООН", - написав Кулеба у твіттері у четвер.

Як повідомлялося, 26 грудня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву та офіційно нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії з позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки.

Теги: #рф #радбез_оон #кулеба

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