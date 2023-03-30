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10:19 30.03.2023

Голова СБУ та посол США в Україні обговорили питання взаємодії в боротьбі з російською агресією

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк і посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили ключові питання безпеки України під час війни та взаємодію спецслужб у боротьбі з агресією РФ, інформує українська спецслужба в четвер.

"На сьогодні першочерговими пріоритетами Служби є контррозвідувальна діяльність і виконання оперативно-бойових завдань. Усі наші зусилля спрямовані на перемогу України у війні", - наводить СБУ слова Малюка під час зустрічі з послом у Києві.

У свою чергу посол запевнила, що її мета - зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти у війні та будувати незалежне, безпечне й успішне майбутнє.

"США пліч-о-пліч з Україною в питанні захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Ми готові надати усе необхідне сприяння та наш досвід, щоб покращити ваші спроможності для ефективного захисту вашої країни", - наводить спецслужба слова посла США.

Голова СБУ також розповів, що Служба прагне поглиблювати співпрацю з іноземними партнерами за напрямами протидії розвідувально-підривній діяльності третіх країн та у сфері кіберзахисту.

За його словами, СБУ будує нову та сучасну модель державної безпеки, враховуючи досвід війни. Для цього, як зазначив Малюк, використовуються ризикоорієнтовані підходи, посилення аналітичної роботи, стратегічного менеджменту та прогнозування.

Малюк повідомив, що в Службі безпеки створено робочу групу з впровадження стандартів НАТО та досягнення цілей партнерства, наразі відбуваються необхідні законодавчі зміни. Зокрема, очільник української спецслужби нагадав, що Верховна Рада нещодавно підтримала законопроєкт про протидію тероризму, який посилює можливості спецслужби для відсічі російській агресії та наближає українське законодавство до стандартів НАТО.

"Голова СБУ подякував за підтримку та допомогу, яку США надають Україні в боротьбі зі збройною агресією Росії", - наголошується в повідомленні СБУ.

Зі свого боку Брінк написала у твіттері: "Чудова дискусія з головою СБУ Малюком про два спільні пріоритети - допомогти Україні захистити себе і просувати прагнення України до євроатлантичної інтеграції".

Теги: #зустріч #малюк #брінк_бріджит

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