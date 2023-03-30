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09:10 30.03.2023

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

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Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Київська влада не підтримала петицію із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в столиці.

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуто винятково за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Кличко зазначив, що зупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

Як повідомлялося, 11 березня петиція на сайті Київради із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Станом на 25 березня відповіді на неї поки немає.

25 березня друга за місяць петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів.

28 березня третя петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідну кількість голосів.

Теги: #транспорт #відмова #петиція

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