За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. У с. Подоли троє жінок дістали поранення і були госпіталізовані. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.