У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, більш ніж 943 - дістали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 30 березня 2023 року понад 1409 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 466 дітей загинули та понад 943 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

29 березня внаслідок підриву автомобіля на ворожій міні в м. Барвінкове Харківської області загинув 16-річний хлопець.

Через масовані бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 438 із них зруйновано повністю.