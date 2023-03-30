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07:17 30.03.2023

Байден продовжив у США режим надзвичайного стану через загрози у кіберпросторі

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Байден продовжив у США режим надзвичайного стану через загрози у кіберпросторі

Президент США Джо Байден продовжив на рік надзвичайний стан у країні, оголошений 1 квітня 2015 року, у зв'язку з кібератаками на США.

"Ці значні шкідливі дії з використанням кіберпростору продовжують становити незвичайну й екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - ідеться в повідомленні, поширеному Білим домом.

"З цієї причини надзвичайний стан у країні, оголошений 1 квітня 2015 року, має діяти і після 1 квітня 2023 року. Тому (...) я продовжую на 1 рік надзвичайний стан у країні, оголошений указом президента 13694", - пояснив Байден, його слова наводяться в повідомленні.

Уточнюється, що повідомлення має бути опубліковано у Федеральному реєстрі та передано Конгресу.

 

 

Теги: #сша #нс #байден #кіберзагрози

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