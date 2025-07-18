Країни НАТО будуть застосовувати усі можливі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку Росії - Рютте

Країни НАТО будуть застосовувати усі можливі сили і засоби для стримування, захисту і протидії кіберзагрозам з боку Росії, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Члени НАТО рішуче засуджують зловмисну кібердіяльність Росії і застосовуватимуть увесь спектр сил і засобів для стримування, захисту і протидії повному спектру кіберзагроз", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося, Велика Британія 18 липня запровадила санкції проти 18 осіб, причетних до "зловмисної кібердіяльності". У повідомленні уряду наголошується, що структури та фізособи, які потрапили під санкції, "відповідальні за тривалу кампанію зі зловмисної діяльності в кіберпросторі впродовж багатьох років, зокрема на території Великої Британії". За даними уряду, фігуранти санкційного списку причетні до російських розвідслужб.

Крім цього, Лондон вніс до санкційних списків інформаційне агентство "Африканська ініціатива", трьох представників його керівництва, а також три підрозділи ГРУ.