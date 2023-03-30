У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом середи окупанти здійснили обстріл території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громад, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

Білопільська громада була обстріляна з міномету – 16 прильотів, також із САУ, зафіксовано 24 прильоти та АГС – 29 пострілів.

Зноб-Новгородська громада також зазнала мінометного обстрілу – 4 прильоти.

Противник обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду, зафіксовано 2 прильоти.

Шалігінська громада також обстріляна зі ствольної артилерії - 12 прильотів.

Втрат та руйнувань внаслідок обстрілів немає.