Події

02:11 30.03.2023

У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

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У середу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом середи окупанти здійснили обстріл території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громад, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

Білопільська громада була обстріляна з міномету – 16 прильотів, також із САУ, зафіксовано 24 прильоти та АГС – 29 пострілів.

Зноб-Новгородська громада також зазнала мінометного обстрілу – 4 прильоти.

Противник обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду, зафіксовано 2 прильоти.

Шалігінська громада також обстріляна зі ствольної артилерії - 12 прильотів.

Втрат та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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