Події

21:43 29.03.2023

Голова МАГАТЕ покинув ЗАЕС і повернувся на підконтрольну Україні територію - "Енергоатом"

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Голова МАГАТЕ покинув ЗАЕС і повернувся на підконтрольну Україні територію - "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі покинув Запорізьку АЕС, де він перебував з одноденним візитом, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Другий від початку повномасштабної війни Росії проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Європі атомну станцію тривав кілька годин", - зазначив український оператор АЕС у телеграм-каналі в середу ввечері.

Згідно з повідомленням, Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом із експертами постійної місії агентства, які перебували на ЗАЕС до ротації. Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ анонсував свій другий після вторгнення РФ візит на ЗАЕС в останній тиждень березня.

В агентстві зазначили, що ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.

Гроссі буде супроводжувати нова група експертів МАГАТЕ, яка стане сьомою, присутньою на об'єкті з моменту створення місії агентства з підтримки та сприяння в Запоріжжі у вересні минулого року.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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