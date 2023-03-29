Збитки "Чернігівобленерго" від крадіжки е/е у 2023 р. перевищили 10 млн грн

АТ "Чернігівобленерго" у 2023 році отримало понад 10 млн грн збитків через крадіжки електроенергії різних категорій споживачів, повідомляється на сайті компанії.

"У 2022 році ми не раз фіксували порушення, пов'язані з крадіжками електроенергії і серед побутових, і серед непобутових споживачів. Загалом за рік було складено 300 актів про порушення. Основними видами порушень, як і раніше, залишаються самовільне підключення поза приладами обліку, використання постійних магнітів для зупинки лічильників і зрив пломб", - наводяться в повідомленні слова начальника служби технічного аудиту компанії Сергія Рубця.

Як пояснили в АТ, втручання в роботу приладів обліку або використання електричної енергії поза обліком є порушенням закону "Про ринок електричної енергії" та правил роздрібного ринку електроенергії. Ці дії кваліфікуються як крадіжка і належать до кримінальних злочинів.

"Ми знаємо десятки методів крадіжки електроенергії, які можуть використовувати споживачі, маємо високотехнологічне обладнання та досвідчених фахівців. Тому рано чи пізно всі незаконні підключення на території обслуговування нашого товариства все одно будуть виявлені", - наголосив Рубець.

Як зазначають у "Чернігівобленерго", крадіжки електроенергії завдають шкоди не лише підприємству, а й самим споживачам, оскільки незаконні вмикання на лініях насамперед призводять до зниження якості електропостачання.

"Якщо ви стали свідком крадіжки електроенергії, помітили обірвані дроти на лініях електропередачі, відкриту трансформаторну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній або обладнання підстанцій людьми, які не є працівниками "Чернігівобленерго", одразу повідомляйте про це до нашого кол-центру", - звернулися до споживачів у компанії.

Загалом у "Чернігівобленерго" висловили здивування частими фактами крадіжки електроенергії в регіоні під час війни.

"Здавалося б, упродовж минулого року кількість крадіжок електроенергії мала б суттєво знизитися, адже в період активної фази бойових дій на території Чернігівщини чимало людей виїхало, були проблеми з електропостачанням, згодом стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії, проте...", - констатує факти компанія.