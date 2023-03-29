Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Повітряних сил Збройних сил України також знищили російський бомбардувальник Су-24М.

"Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога", - підсумували в Генштабі.