Події

16:53 29.03.2023

На озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні БПЛА дальністю польоту понад 3 тис. км - Данілов

1 хв читати
На озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні БПЛА дальністю польоту понад 3 тис. км - Данілов

На озброєнні українських військових можуть з'явитися ударні безпілотні літальні апарати дальністю польоту понад 3 тис. кілометрів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Український рій імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту понад 3000 км", - написав Данілов у твіттері.

До свого допису секретар РНБО також прикріпив фотографію літака німецького льотчика Матіаса Руста на тлі Красної площі в Москві. У 1987 році Руст, обійшовши системи ППО РФ, пролетів понад тисячу кілометрів і приземлився біля Кремля.

"1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст", - написав він.

Теги: #бпла #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 29.03.2023
Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

20:10 28.03.2023
Перші три роти БПЛА сформовані, навчені та укомплектовані - Федоров

Перші три роти БПЛА сформовані, навчені та укомплектовані - Федоров

07:54 28.03.2023
Поблизу одного з населених пунктів Чернігівської області ЗС України знищили ворожий БПЛА

Поблизу одного з населених пунктів Чернігівської області ЗС України знищили ворожий БПЛА

01:20 28.03.2023
Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий БПЛА під час нічної атаки

Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий БПЛА під час нічної атаки

11:08 26.03.2023
Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

17:15 24.03.2023
Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

07:09 22.03.2023
Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

17:35 20.03.2023
Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

17:21 20.03.2023
Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

17:16 20.03.2023
Данілов: Медведчук - це вікова травма Путіна

Данілов: Медведчук - це вікова травма Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Резніков: Наступ росіян іде повним ходом, оборона Бахмуту дає нам стабільність на всій лінії фронту

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

ОСТАННЄ

Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 16 авіаударів по території України, здійснили чотири обстріли з РСЗВ

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

У Раді не виключають усунення бюрократичних процедур під час вручення повісток військовозобов'язаним

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні - перехоплення СБУ

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

У Херсонську область доставили 200 ремонтних наборів для відновлення житла, паливні брикети та модульний медпункт

Окупанти обстріляли село Подоли, три жінки поранені - голова Харківської ОВА

Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА