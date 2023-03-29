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15:48 29.03.2023

Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти в Україні

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Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти в Україні

Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти і науки в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Допомога Світового банку була критичною у забезпеченні теперішніх проблем фінансування системи освіти. Нам потрібно посилити цю співпрацю заради незламного майбутнього. Зокрема створити сталу взаємодію з міжнародною коаліцією донорів та партнерів. Також для нас важливо ініціювати рамкову угоду для зміцнення сфери освіти і науки в Україні. Це має стати важливим інструментом в обʼєднанні партнерів щодо спільних цілей", - наводить слова міністра освіти і науки Оксена Лісового пресслужба відомства за результатами зустрічі з директором Світового банку у справах країн Східної Європи Джорданом Шварцом.

На думку міністра, заснування експертної панелі в партнерстві зі Світовим банком дало б змогу проаналізувати й зіставити освітні програми між Україною і тими країнами, у яких перебувають українські діти.

"Для нас критично важливо зменшити навантаження на дітей та зробити можливим зарахування їхніх академічних результатів в Україні. А також у межах спільного проєкту для поліпшення якості вищої освіти пропонуємо переглянути пріоритети у зв'язку з новими викликами та потребами", - зазначив він.

За словами міністра, пріоритетом такої коаліції стане безпека освітнього процесу, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.

У свою чергу Шварц заявив, що Світовий банк готовий продовжувати бути стратегічним партнером із відновлення в контексті нових викликів.

Теги: #україна #освіта #світовий_банк

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