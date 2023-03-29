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13:06 29.03.2023

Глава МАГАТЕ прибув на окуповану ЗАЕС - мер Енергодара

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Глава МАГАТЕ прибув на окуповану ЗАЕС - мер Енергодара

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, повідомив міський голова міста-супутника станції Енергодара Дмитро Орлов.

У повідомленні в телеграм-каналі він зазначив, що Гроссі планує оцінити зміни ситуації на станції, поспілкуватися з працівниками, а також стати гарантом ротації членів постійної місії агентства, що працює на ЗАЕС із вересня 2022 року.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ анонсував свій візит на ЗАЕС в останній тиждень березня.

"Це буде вдруге, коли Гроссі перетинає лінію фронту, щоб дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції, і вперше відтоді, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів МАГАТЕ на майданчику на півдні України", - зазначила пресслужба МАГАТЕ.

В агентстві зазначили, що ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.

Гроссі супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ, яка стане сьомою, що присутня на об'єкті з моменту створення місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі.

 

Теги: #магате #заес #гроссі

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