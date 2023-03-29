Події

11:39 29.03.2023

До кінця травня завершиться другий етап випробувань жіночої військової форми українських виробників - Міноборони України

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До кінця травня завершиться другий етап випробувань жіночої військової форми українських виробників - Міноборони України

На нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми, повідомляє пресслужба міністерства.

"Присутнім були запропоновані варіанти конструктивних змін до моделі костюма літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нові зразки літнього однострою. За результатами зустрічі прийнято рішення виготовити нову партію зразків форми для передання в підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, наразі в армії тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями Forma two і "Смілива Україна". Якщо ці зразки отримають схвальні відгуки військовослужбовиць, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України.

"На сьогодні у ЗСУ служать 41 тис. жінок, ще близько 19 тис. є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тис. жінок. Окрім зручної форми, ми також продовжуємо роботу щодо забезпечення наших захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилета для жінок уже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації та успішних польових випробувань бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних сил України. Я сподіваюся, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

 

Теги: #міноборони #форма #зсу #жінки

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