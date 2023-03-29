Зеленський: Якщо Путін відчує, що ми слабкі, він тиснутиме

Президент України Володимир Зеленський вважає, що битва за Бахмут має політичне значення.

В інтерв'ю Associated Press, опублікованому в середу, він передбачив, що якщо Росія переможе Україну в Бахмуті, Путін має намір "продати" перемогу міжнародній спільноті.

"Якщо він відчує трохи крові, відчує, що ми слабкі, він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме", - сказав Зеленський, додавши, що тиск буде не тільки з боку міжнародної спільноти, а й усередині його власної країни. "Наше суспільство відчуватиме втому", - сказав він. - Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними".

Зеленський вітає західну військову допомогу, але зазначає, що частину обіцяної зброї ще не доставлено. "Ми маємо чудові рішення щодо Patriot, але насправді їх у нас немає", - сказав він, маючи на увазі систему ППО американського виробництва.

Українські солдати з січня проходять навчання в США з використання системи Patriot, але вона ще не розгорнута в Україні. Україні потрібно 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, "оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що одна європейська країна відправила в Україну чергову систему ППО, але вона не спрацювала, і їм "доводилося знову і знову її міняти". Він не назвав країну.

Західні санкції проти Росії, за словами Зеленського, недостатні, й він закликав до більш далекосяжних заходів проти людей із найближчого оточення Путіна.

Зеленський сказав, що потрібно більше робити для боротьби з путінськими помічниками, які "повинні знати, що втратять усі свої гроші... всю свою нерухомість у Європі або у світі, свої яхти всюди".