Події

09:07 29.03.2023

Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель - Синєгубов

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Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Богодухів, Вовчанськ, Дворічну, Стрілече, Ветеринарне та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ракетного удару по м. Богодухову пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Дістав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що протягом дня масованого ворожого обстрілу з мінометів, артилерії і танків зазнала Дворічна. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Зафіксовано понад 150 ударів. Унаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарські споруди.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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