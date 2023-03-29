Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив із головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон.

"Це і більша присутність українських культурних діячів у Донецькій області, і постачання книжок по окремій програмі, щоб працювали книжкові полички у різних місцях, і робота з медіа, щоб збільшити присутність українського, щонайменше – друкованого слова в Донецькій області", - написав Ткаченко на фейсбук-сторінці.

За його словами, сторони також обговорили продовження роботи "Культурного десанту" в різних формах і за участю колективів національних закладів культури, роботу з ментальним здоров'ям через арт-терапію та залучення мешканців області до культурних практик.

"Будемо не тільки тримати постійний зв'язок з Донецькою областю, але й приділяти особливу увагу роботі культурної сфери, яка є не тільки елементом захисту нашої ідентичності від ворога, але й фактично – оздоровлюючим, терапевтичним засобом для життя", - підсумував він.