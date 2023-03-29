Події

07:44 29.03.2023

Ворог за добу обстріляв чотири громади на Сумщині

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Ворог за добу обстріляв чотири громади на Сумщині

Протягом минулої доби вівторка, 28 березня, російські окупанти з території РФ обстріляли 4 громади в Сумській області, повідомили в ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, по території Білопільської громади зафіксовано 90 прильотів з АГС із території РФ та 10 прильотів із СПГ.

По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів - 3 прильоти.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли, ймовірно, із САУ - 14 прильотів.

По території Есманської громади противник бив зі ствольної артилерії - 4 прильоти.

"Попередньо - без наслідків", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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