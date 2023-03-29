Франція провела ходові випробування нового атомного підводного човна

Новий французький багатоцільовий атомний підводний човен "Дюге-Труен" успішно пройшов перші ходові випробування, повідомив у вівторок міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Під час випробувань, які проходили в протоці Ла-Манш з 27 по 28 березня, ударний підводний човен типу "Барракуда" успішно виконав занурення.

Він може нести 20 одиниць боєзапасу з важких торпед Black Shark і крилатих ракет морського базування Scalp Naval і Exocet.

Наразі підводний човен повернувся на судноверф у Шербурі. Випробування будуть продовжені в майбутні кілька місяців в Атлантиці та Середземному морі.

Субмарина є другою, побудованою за програмою "Барракуда". У складі ВМС Франції вже є один аналогічний підводний човен флоту - "Сюффрен".

Загалом ВМС Франції планують мати шість таких підводних човнів. Вони прийдуть на заміну субмаринам типу "Рюбі".

Нині ВМС Франції мають у своєму розпорядженні чотири стратегічні атомні підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами типу "Тріумфан", чотири ударні атомні підводні човни типу "Рюбі" і один "Сюффрен".