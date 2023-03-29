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07:23 29.03.2023

Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

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Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

Президент України Володимир Зеленський подякував прикордонникам Сумського, Луганського, Краматорського та Донецького загонів.

Зеленський, який перебував у вівторок на Сумщині, провів, за його словами, особливу розмову з головою прикордонної служби.

"Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій. До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно знищують ворога на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському напрямках", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Дякую окремо мінометним розрахункам та аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецькому напрямку. Молодці, воїни! Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме до них сьогодні завітав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом - це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові в будь-який момент захищати кордон", - сказав він.

 

 

Теги: #президент #кордони

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