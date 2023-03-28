Влада Франції здійснила обшуки у великих банках через податковий скандал

Співробітники французької прокуратури у вівторок здійснили обшуки в офісах п'яти великих банків у зв'язку з підозрами в податковому шахрайстві, повідомляє MarketWatch.

Прокуратура підтвердила інформацію про обшуки в офісах HSBC Holdings, Natixis, Societe Generale, BNP Paribas і Exane (дочірня компанія BNP), що раніше з'явилася у виданні Le Monde.

У перевірках узяли участь представники прокуратури Німеччини. Минулого місяця німецькі правоохоронні органи здійснили обшуки в домівках більш ніж десяти співробітників HSBC у рамках аналогічної перевірки.

Влада підозрює банки в участі в шахрайській схемі, за якої власники акцій передавали їх у дату виплати дивідендів іншим особам, які мають право на більш значне податкове повернення з податку на дивіденди. Потім акції поверталися, а одержані доходи ділили між учасниками схеми.

Акції SocGen під час торгів у вівторок дешевшають на 2,6%, BNP - на 1,5%, HSBC - на 0,8%.