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18:53 28.03.2023

Главу FTX Банкмана-Фріда обвинувачують у переданні хабара владі Китаю

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Головному виконавчому директору збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сему Банкману-Фріду висунули нове, 13-те обвинувачення в переданні хабара владі Китаю, пише MarketWatch.

Як випливає з судових документів, 2021 року бізнесмен переказав криптовалюту на суму понад $40 млн на особисті рахунки китайських чиновників для того, щоб вони розблокували рахунки Alameda Research - хедж-фонду для торгівлі криптовалютою, афілійованого з FTX. На рахунках фонду перебували криптоактиви на суму близько $1 млрд.

Так, на думку слідства, він порушив закон про протидію корупції за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Банкмана-Фріда заарештували на Багамах у грудні минулого року й незабаром екстрадували до США. У Штатах йому висунуто численні обвинувачення, пов'язані з крахом FTX. Так, йому інкримінують змову з метою шахрайства та незаконне привласнення грошових коштів клієнтів біржі FTX, зокрема для використання в особистих цілях.

Наразі бізнесмен перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Каліфорнії. Наступне слухання у його справі призначено на четвер.

Теги: #звинувачення #криптовалюта

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