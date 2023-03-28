Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації, облаштування та охорони державного кордону на Сумщині

У Сумах під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів з облаштування та охорони державного кордону та безпекової ситуації в Сумській області, повідомляє пресслужба глави держави.

Командувач оперативно-тактичного угруповання "Суми" Василь Осипчук і командувач оперативного угруповання військ "Чернігів" Дмитро Красильников поінформували президента про актуальну ситуацію в Сумській області в операційних зонах відповідних угруповань.

За словами Василя Осипчука, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ "Суми" стабільна та контрольована.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи щодо посилення захисту українсько-російської ділянки державного кордону.

Президент також заслухав інформацію від в. о. начальника Сумської обласної військової адміністрації Тараса Савченка про заходи з улаштування фортифікаційних та оборонних споруд на ділянці державного кордону та інших оборонних рубежах Сумщини.

Окрему увагу було приділено питанню забезпечення захисту цивільного населення в прикордонні Сумської області.