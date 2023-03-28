Фонд американського бізнесмена Баффета планує надати Харківщині експериментальні дрони для виявлення мін - Синєгубов

Фонд американського громадського діяча і бізнесмена Говарда Грехема Баффета (Howard Graham Buffett) готується передати Харківській області експериментальні дрони, які допоможуть виявляти міни з повітря, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Фонд Говарда Баффета хоче надати нам експериментальні дрони для виявлення з повітря, обстеження території та нанесення на мапу (місця розташування - ІФ-У) мін із відповідними координатами", - сказав Синєгубов на брифінгу у вівторок.

"Наразі ця техніка вже отримує всі експортні ліцензії та сертифікати в Сполучених Штатах Америки. Щойно вони пройдуть, вони відразу надійдуть на територію Харківської області. Цей фонд визначив територію Харківської області як пріоритетну", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, раніше Баффетт передав харківській поліції чотири сучасні мобільні ДНК-лабораторії ANDE 6C і 300 чипів до них, що здійснюють експрес-аналіз ДНК-зразків, а також 19 потужних генераторів для забезпечення роботи об'єктів критичної та соціальної інфраструктури в регіоні під час вимкнення електроенергії, що виникають унаслідок збройної російської агресії.

Як відомо, Харківська область вважається найбільш забрудненим вибухонебезпечними предметами регіоном України.