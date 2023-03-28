На Харківщині не планується зміна часу комендантської години на Великдень - Синєгубов

У Харківській області відвідування кладовищ на Великодні свята та поминальні дні буде обмежено у зв'язку з високою мінною небезпекою, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Відвідування кладовищ, місць поховань на ці свята в місцях, де була тимчасова окупація або велися активні бойові дії, буде заборонено. Ми виходили з того, що ми як орган державної влади не можемо гарантувати безпеку людей під час відвідування цих місць", - сказав Синєгубов на брифінгу у вівторок.

За його словами, перелік кладовищ, заборонених до відвідування, визначить РВА спільно з ДСНС і Нацполіцією. Заборону на їх відвідування буде скасовано після розмінування.

Синєгубов також повідомив, що змінювати час комендантської години на Великдень не планується, і богослужіння слід проводити з урахуванням цих обмежень.

"Щодо богослужінь на Великодні свята ми ухвалили рішення про звернення уваги та проведення роз'яснювальної роботи про неухильне дотримання вимог комендантської години... Наразі ми не розглядаємо можливості зміни тривалості комендантської години, оскільки нам не дозволяє військова обстановка в Харкові та Харківській області. Вона в нас зберігається від 23:00 до 5 години ранку", - сказав Синєгубов.