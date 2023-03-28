Події

16:47 28.03.2023

Президент перевірив готовність прикордонних підрозділів на Сумщині

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійсненням ними контролю на блокпостах", - повідомляє пресслужба президента.

Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону. Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

Прикордонники поінформували президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу.

Президент відзначив ефективність дій Держприкордонслужби, спрямованих на прикриття державного кордону в Сумській області.

Теги: #сумська_область #зеленський

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