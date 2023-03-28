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14:18 28.03.2023

Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

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Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

Відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною, є примітивним рашистським фейком, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

У розвідці наголосили, що низка факторів свідчить про постановочність відео. Зокрема: локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот з окружної дороги - стрільбище "ДНР"; одне з джерел вкиду - нік "Юрий Алексеич Z V"; українські військові наносять на свої авто суцільні хрести, а це хрести вермахту; реєстратори в Україні заборонені навіть у глибокому тилу й на заході України.

Також у ГУР зазначили, що кузов автомобіля, яким нібито їдуть українські військові, було виготовлено в Росії, і він ніколи не постачався в Україну.

Крім того, видно неякісний монтаж.

"На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відчинене. Йшла розмова через вікно. Звуку зачинення вікна немає. Коли машина їде назад, знову чути, що вікно відчинене. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. У цей момент мав би бути хоч якийсь звук", - пояснили в розвідці.

ГУР Міноборони наголошує, що зазначений ролик "за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикували деякі російські пропагандисти, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", миттю його прибрало".

Сфабриковане відео, як зазначено в повідомленні розвідки, виявилося черговою невдалою спробою ворожої інформаційно-психологічної спецоперації, мета якої - дискредитувати ЗСУ.

"Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу", - заявили в ГУР.

Теги: #відео #гур_міноборони

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