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10:21 28.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з хімії.

"На сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти вже доступний демонстраційний тест з хімії", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Зокрема, тест з хімії налічує 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

"І під час проходження демонстраційного тесту, і на реальному тестуванні ви зможете обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результат тестування з цього предмета", - йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО наголошують, що під час виконання завдань з хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою та довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".

З демонстраційним тестом з біології можна ознайомитися за посиланням: https://lv.testportal.gov.ua/chemistryTest/

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської мови, біології та з історії України.

Теги: #тест #уцояо

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