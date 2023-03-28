Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Засідання Ради Безпеки ООН стосовно заяви президента Росії Володимира Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї має відбутися цього тижня, заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє видання "Європейська правда".

"Наскільки мені відомо, засідання (Ради Безпеки ООН за заявою Путіна - ІФ-У) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до самої Ради Безпеки", - зазначив він.

Як повідомлялося, 26 березня Міністерство закордонних справ України у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю (ТЯЗ) на території Білорусі закликало членів світової спільноти вжити рішучих заходів з метою запобігання будь-якій можливості застосування Росією ядерної зброї.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко давно ставить питання щодо можливості розміщення на території своєї країни російської тактичної ядерної зброї.