Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж
Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Логіка дій росіян - терор, спрямований на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює так само, як і геополітичний шантаж", - написав він у телеграм-каналі.
Керівник Офісу президента підтвердив, що Повітряні сили знищили більшість ворожих БПЛА.
Єрмак наголосив, що Україна "має вистояти, повернути всі території та покарати ворога".
"Це наша історична місія", - зазначив голова Офісу президента.