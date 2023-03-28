Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Логіка дій росіян - терор, спрямований на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює так само, як і геополітичний шантаж", - написав він у телеграм-каналі.

Керівник Офісу президента підтвердив, що Повітряні сили знищили більшість ворожих БПЛА.

Єрмак наголосив, що Україна "має вистояти, повернути всі території та покарати ворога".

"Це наша історична місія", - зазначив голова Офісу президента.