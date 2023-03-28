Події

07:08 28.03.2023

Військове керівництво РФ, імовірно, задіяло досвідчених "вагнерівців" для штурму Авдіївки

1 хв читати
Військове керівництво РФ, імовірно, задіяло досвідчених "вагнерівців" для штурму Авдіївки

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки "вагнерівців" із досвідом, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Таким чином, 25 березня, речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу групи "Вагнера" на авдіївському напрямку.

Через день після цього російський користувач забороненої російської соцмережі VK опублікував некролог, де повідомив про смерть "вагнерівця" Євгена Малготіна в Авдіївці 20 березня. У некролозі стверджують, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у 2-му російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

"Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, що входить до складу сил спеціальних операцій групи "Вагнера". Незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, імовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників", - зазначили в ISW.

За їхньою інформацією, військове керівництво РФ, імовірно, вирішило розгорнути певні елементи групи "Вагнера" поблизу Авдіївки останніми тижнями, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили так званої "ДНР".

"Якщо такі бойовики Вагнера воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень", - пояснили в ISW.

 

 

 

Теги: #еліта #вагнер #авдіївка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 27.03.2023
З Авдіївки будуть евакуювати комунальників

З Авдіївки будуть евакуювати комунальників

13:43 26.03.2023
Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

14:42 20.03.2023
У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

10:46 17.03.2023
Російські окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці, жертв немає - Єрмак

Російські окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці, жертв немає - Єрмак

15:02 13.03.2023
Від ракетного обстрілу в Авдіївці загинула жінка

Від ракетного обстрілу в Авдіївці загинула жінка

10:42 13.03.2023
Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

05:37 12.03.2023
Українські прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

Українські прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

11:50 11.03.2023
Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

17:27 08.03.2023
Підтримка ПВК "Вагнера" з боку російського командування, ймовірно, знижується - ЗМІ

Підтримка ПВК "Вагнера" з боку російського командування, ймовірно, знижується - ЗМІ

10:53 22.02.2023
СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

"Готуємось до важливих заходів" – Зеленський обговорив з Дудою актуальні оборонні потреби України

Чим довше триватиме окупація ЗАЕС, тим більшою буде загроза безпеці миру

ОСТАННЄ

Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

Поблизу одного з населених пунктів Чернігівської області ЗС України знищили ворожий БПЛА

На Дніпропетровщині знищено два ворожі БПЛА, один поцілив по підприємству, в результаті сталася пожежа

Україна має намір створити держструктуру для координації розмінування

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

ЗС України відбили 62 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів

Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА