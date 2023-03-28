Військове керівництво РФ, імовірно, задіяло досвідчених "вагнерівців" для штурму Авдіївки

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки "вагнерівців" із досвідом, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Таким чином, 25 березня, речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу групи "Вагнера" на авдіївському напрямку.

Через день після цього російський користувач забороненої російської соцмережі VK опублікував некролог, де повідомив про смерть "вагнерівця" Євгена Малготіна в Авдіївці 20 березня. У некролозі стверджують, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у 2-му російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

"Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, що входить до складу сил спеціальних операцій групи "Вагнера". Незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, імовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників", - зазначили в ISW.

За їхньою інформацією, військове керівництво РФ, імовірно, вирішило розгорнути певні елементи групи "Вагнера" поблизу Авдіївки останніми тижнями, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили так званої "ДНР".

"Якщо такі бойовики Вагнера воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень", - пояснили в ISW.