ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі екссуддю з Дніпропетровська за $15 тис хабара

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні в понеділок призначив колишньому судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки і з конфіскацією всього належного йому майна.

Як повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екссуддю визнано винним у проханні надати йому $30 тис. і фактичному одержанні $15 тис. неправомірної вигоди за ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало в нього на розгляді. Його дії класифіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України в редакції 2015 року (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

До моменту набрання вироком законної сили суд застосував до колишнього судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На виконання вироку його було взято під варту в залі суду. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.