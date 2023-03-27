Події

20:15 27.03.2023

ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі екссуддю з Дніпропетровська за $15 тис хабара

1 хв читати
ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі екссуддю з Дніпропетровська за $15 тис хабара

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні в понеділок призначив колишньому судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки і з конфіскацією всього належного йому майна.

Як повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екссуддю визнано винним у проханні надати йому $30 тис. і фактичному одержанні $15 тис. неправомірної вигоди за ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало в нього на розгляді. Його дії класифіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України в редакції 2015 року (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

До моменту набрання вироком законної сили суд застосував до колишнього судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На виконання вироку його було взято під варту в залі суду. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

 

 

 

Теги: #суд #вирок #хабар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 24.03.2023
Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

07:39 23.03.2023
Прокурор Мангеттена скасував засідання суду у "справі Стормі Деніелс" щодо Трампа

Прокурор Мангеттена скасував засідання суду у "справі Стормі Деніелс" щодо Трампа

15:24 21.03.2023
ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

ВР прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

16:59 20.03.2023
Голову окупаційної адміністрації Бердянська засуджено до 15 років в'язниці заочно

Голову окупаційної адміністрації Бердянська засуджено до 15 років в'язниці заочно

19:52 17.03.2023
Ексміністр Пивоварський повідомив про внесення застави 10 млн грн

Ексміністр Пивоварський повідомив про внесення застави 10 млн грн

15:32 17.03.2023
У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

10:58 17.03.2023
В суді по справі Шаповалова не було змагального процесу – адвокат

В суді по справі Шаповалова не було змагального процесу – адвокат

20:22 16.03.2023
Суд обрав ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу майже в 10 млн грн - САП

Суд обрав ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу майже в 10 млн грн - САП

07:34 16.03.2023
Перший епізод справи "Роттердам+" направлено до суду

Перший епізод справи "Роттердам+" направлено до суду

19:19 15.03.2023
Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку - Маляр

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

Стефанчук: Великій Британії час стати лідером "повітряної коаліції"

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку - Маляр

Сили оборони завдали ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА