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19:33 27.03.2023

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

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Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

Президент України Володимир Зеленський у понеділок повідомив, що десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які найбільше постраждали від ракетного обстрілу, здійсненого російськими окупантами 22 березня, більше непридатні для проживання.

"Постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу, а також тимчасове житло тим, хто цього потребує", - написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють пункти допомоги та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити надання матеріальної допомоги.

Пресслужба глави держави зі свого боку уточнила, що внаслідок влучання боєприпасу в один із дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено несучі конструкції одного з під'їздів.

"Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не відбулося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", - зазначили в Офісі президента.

Як повідомлялося, 22 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю з РСЗВ і влучили по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу постраждали 34 людини, 28 з яких госпіталізували. Тоді в лікарні помер один із постраждалих. Пізніше в лікарні помер ще один потерпілий.

Теги: #президент #запоріжжя #наслідки

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