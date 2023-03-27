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19:04 27.03.2023

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

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Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляє, що м. Бахмут і його околиці (Донецька обл.) залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні, оскільки саме там противник зосереджує свої основні зусилля.

"За цю добу в районі самого Бахмута, у районі населених пунктів Богданівка, Іванівське ворог здійснив 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії, відбулося 19 бойових зіткнень та три авіаудари. У районі самого м. Бахмута - 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він поінформував, що за добу в зазначеному районі знищено 124 окупантів, ще 149 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ, коментуючи нещодавню заяву військового керівництва країни щодо стабілізації ситуації в Бахмуті, зауважив, що українські захисники знають наміри противника, знають свої сили та засоби і тому вчасно вибудовують рубежі оборони.

"Правильно вибудовуємо оборону і завдаємо по ворогу превентивних ударів нашими ракетними військами та артилерією. Ми знаємо, де вони зосереджують свої головні зусилля, і там ми їх купіруємо. І найголовніше, що вже протягом майже дев’яти місяців ми не даємо ворогові прорватися через Бахмут, як він планував, і системно прорвати нашу оборону, щоб рухатися далі для виконання свого головного оперативного завдання на цей час - повної окупації Донецької та Луганської областей", - наголосив Череватий.

Теги: #війна #донеччина #бахмут

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