Події

17:15 27.03.2023

У Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на понеділок, 27 березня, перебувають сім ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у чотири ракети, повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 24 судна, з них три йшли з Босфору, а в бік Чорного - 38 суден, із них 12 продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії Чорного моря, наступного дня їх також не було. 23 жовтня на чергування було виведено 4 ракетоносії, 24 жовтня їх у Чорному морі було 3 загальним залпом у 20 "Калібрів", 25 і 26 жовтня - 2 ракетоносії загальним залпом у 8 ракет.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2 500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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