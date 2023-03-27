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17:13 27.03.2023

В Україну прибула перша партія танків Leopard 2, переданих ФРН - ЗМІ

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В Україну прибула перша партія танків Leopard 2, переданих ФРН - ЗМІ

Перша партія танків Leopard 2, переданих Німеччиною, уже прибула в Україну, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Зазначено, що танки німецького виробництва було передано Україні через два місяці після ухвалення Берліном рішення щодо їх постачання.

"Час настав: згідно з інформацією Spiegel, танки Leopard 2 із Німеччини було передано Україні", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у березні Німеччина планувала поставити в Україну 18 танків Leopard 2A6.

Leopard 2 - основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.

З 2001 року щонайменше 225 танків модернізовано до варіанта A6: ця модифікація отримала посилене бронювання башти та додатковий протимінний захист, нову гармату зі збільшеною довжиною ствола, завдяки чому у снарядів, які випускає танк, зросла бронепробивність і дальність ураження. Маса танка зросла до 62 тонн.

 

Теги: #німеччина #leopard_2

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