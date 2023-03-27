Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ "Запоріжжя" та провів нараду щодо ситуації в регіоні

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ "Запоріжжя", а також провів нараду щодо ситуації в регіоні, повідомляє пресслужба глави держави.

Уточнюється, що президент вручив ордени та медалі працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Дякую вам за захист нашої держави, усіх нас. За захист наших домівок, територіальної цілісності й життя в Україні. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю великої перемоги, і вона обов'язково буде", - зазначив Зеленський.

Під його головуванням також відбулася нарада з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко поінформував главу держави про соціально-економічну ситуацію в регіоні та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Командувач ОУВ "Запоріжжя", генерал-майор Сергій Літвінов доповів про оперативну обстановку й готовність військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Зеленський також заслухав інформацію від керівництва Служби безпеки та Національної поліції в області.