Події

16:30 27.03.2023

Зеленський відвідав військовий шпиталь у Запоріжжі та нагородив медиків і поранених захисників

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області відвідав військовий шпиталь, де проходять лікування українські військовослужбовці, які дістали поранення під час відбиття повномасштабного вторгнення РФ, повідомляється на сайті глави держави в понеділок.

Президент поспілкувався з пораненими військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Він також ознайомився з роботою медичного закладу, оглянув приймальне та хірургічне відділення, зустрівся з військовими медиками і також вручив їм нагороди.

"Усі ці дні, місяці ми разом з вами йдемо до перемоги. Ви теж наші герої. І я вам бажаю цієї перемоги", - сказав Зеленський.

Теги: #запорізька_область #зеленський

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