СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, пов'язану із "зерновою угодою", повідомляє СБУ.

"Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди". За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передання хабарів.

"Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" в розмірі 40 американських центів", - уточнюється в повідомленні.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового завдатку.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.