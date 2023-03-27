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14:14 27.03.2023

В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

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В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, очищення від вибухонебезпечних предметів потребують понад 180 000 квадратних кілометрів території країни, наголосила директор Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай.

"Це шокуючі цифри. Близько 30% території всієї України потребують очищення. Понад 180 000 квадратних км країни можуть бути забруднені. Це територія, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії. За оцінками, понад 10 мільйонів українців перебувають у небезпеці. Отже, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів", - сказала Окай в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що питання розмінування територій є пріоритетним, оскільки багато районів України поки що недоступні, що ускладнює екстрену допомогу і затримує реконструкцію.

Також у ПРООН повідомили, що у 2022 році протимінними зусиллями ООН і партнерів було охоплено близько 3,5 мільйона осіб.

"Уже знешкоджено 350 000 вибухонебезпечних предметів", - повідомила Окай.

Водночас вона додала, що на очищення такого масштабу території знадобляться десятиліття.

У листопаді голова ДСНС Сергій Крук заявив, що 30% території України заміновано. За його словами, площа та обсяги замінування території України зросли в 10 разів порівняно з довоєнним періодом.

Теги: #проон #україна #міни

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