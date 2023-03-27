Події

12:49 27.03.2023

Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

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Керівник Офісу президента України Єрмак закликав британського актора театру і кіно, посла доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блума сприяти в поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей, повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

"Ми говоримо щодо цього з ООН, з ЮНІСЕФ, зі структурами Євросоюзу. Але нам потрібні люди-амбасадори, першопрохідці, які б розповідали світу про цю проблему: тисячі українських дітей незаконно депортовані до Росії, і їх усіх потрібно повернути додому, в Україну. Ми будемо щасливі якщо ви допоможете нам у цьому, тому що діти - це наше майбутнє", - наголосив керівник Офісу президента.

Зі свого боку Орландо Блум висловив готовність розповідати світу про те, що відбувається з українськими дітьми. Водночас він наголосив, що для більшої ефективності необхідна стратегія, яка гарантуватиме порятунок дітей та їх успішне повернення додому.

Під час зустрічі уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, що українська сторона наразі встановила імена 16 тис. 207 дітей, депортованих до Російської Федерації або Білорусі чи примусово переміщених на окуповані території України. Майже 200 із них - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Водночас, за її словами, таких незаконно вивезених дітей - декілька сотень тисяч, однак їхні дані наразі неможливо встановити, адже Україна не має доступу до тимчасово окупованих Росією територій.

Теги: #діти #орландо_блум #єрмак

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