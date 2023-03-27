Мінсоцполітики запустило експериментальний проєкт із надання соцпослуг санаторіями міністерства

Міністерство соціальної політики України ініціювало зміну моделі взаємодії з державними санаторними установами, підпорядкованими міністерству, для запровадження підходу "гроші ходять за людиною" під час надання ними соціальних послуг.

"За ініціативи Міністерства соціальної політики, 21 березня уряд ухвалив постанову №248. Постанова дає змогу запровадити експериментальний проєкт, в рамках реалізації якого два санаторії сфери управління Мінсоцполітики (Спеціалізований Трускавецький санаторій "Батьківщина" та Спеціалізований Миргородський санаторій "Слава") отримають можливість надавати соціальні послуги деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах", - повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Обидва санаторії надаватимуть найбільш затребувані соціальні послуги на безоплатній основі внутрішньо переміщеним особам з-поміж осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, а також населених пунктів, розташованих у районі проведення воєнних дій чи які перебувають у тимчасовій окупації, зокрема під час обов'язкової евакуації, а також осіб, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних збитків.

Заклади зможуть надавати цим категоріям громадян послуги стаціонарного догляду, притулку, підтриманого проживання та соціальної адаптації.

Надання послуг здійснюватиметься з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики, і фінансуватиметься в рамках експериментального проєкту державою.

При цьому самі санаторії змінять організаційно-правову форму державної установи на державні некомерційні підприємства. Це дасть змогу підвищити фінансову та управлінську автономію цих закладів. Зміна організаційно-правової форми надасть державним некомерційним підприємствам нові можливості, як-от самостійне затвердження організаційної структури та штатного розпису, визначення розміру оплати праці своїх працівників, право надавати інші платні послуги, отримувати кошти з різних джерел фінансування (зокрема кошти донорів). У результаті такі підприємства отримають нові інструменти для розвитку та можливості виходу на ринок надання соціальних і медичних послуг.

"Впроваджуючи експериментальний проєкт, Мінсоцполітики має на меті розширити перелік надавачів соціальних послуг для найбільш вразливих категорій громадян. Проте загальна мета - більш об’ємна і соціально значуща: допомогти інституціям, які мають необхідну матеріальну базу і фахову спроможність, отримати автономію в управлінні та фінансуванні і стати успішними ринковими гравцями. Поява конкуренції на ринку соціальних послуг сприятиме і підвищенню їх якості, і більш ефективному використанню бюджетних коштів", - зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Експериментальний проєкт триватиме до 31 грудня 2024 року.