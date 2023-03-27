Росіяни за минулий тиждень 19 разів обстріляли Чернігівщину зі своєї території, одна людина загинула - ОВА

Російські війська з території Брянської області за минулий тиждень 19 разів обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини, здійснивши 130 вибухів, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За минулий тиждень із Брянської області ворог 19 разів обстріляв околиці 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 130 вибухів", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"На жаль, 24 березня внаслідок обстрілу села Городище Новгород-Сіверського району загинула цивільна особа та знищено приватний будинок. Із цього села все місцеве населення виїхало. Чоловік, який потрапив під ворожий обстріл, того дня приїхав навідати свій будинок", - повідомив Чаус.