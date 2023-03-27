Події

08:02 27.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

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За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

За добу українські військові знищили близько 610 одиниць особового складу армії агресора, 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 171160 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3595 (+0) од, бойових броньованих машин - 6953 (+6) од, артилерійських систем - 2638 (+7) од, РСЗВ - 523 (+1) од, засоби ППО - 277 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2216 (+0), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5493 (+7) од, спеціальна техніка - 285 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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