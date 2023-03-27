Події

07:34 27.03.2023

КНДР запустила балістичну ракету

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КНДР запустила балістичну ракету

Північна Корея запустила чергову балістичну ракету, повідомляє "Ренхап" із посиланням на військових.

Зазначається, що ракета була запущена в бік Японського моря.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що військові аналізують відповідні деталі, включно з дальністю польоту ракети та її апогеєм.

Тим часом берегова охорона Японії о 07:54 (01:54 за Києвом) з посиланням на Міноборони повідомила, що "балістична ракета, схоже, вже впала".

Відомство закликає морські та повітряні судна стежити за інформацією.

Кілька хвилин по тому, близько 08:00 (2:00 за Києвом), берегова охорона повідомила про другий можливий пуск з боку КНДР. О 8.05 (2:05 за Києвом) берегова охорона уточнила, що "друга ракета, можливо, вже впала".

Зараз відомства збирають інформацію.

Вважається, що таким чином КНДР висловлює свій протест проти військових навчань Південної Кореї і США Ssangyong, які почалися минулого тижня.

Навчання планується завершити наступного понеділка.

 

 

Теги: #кндр #запуск #ракета

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