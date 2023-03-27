Події

03:05 27.03.2023

У неділю окупанти обстріляли 2 громади – Сумська ОВА

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У неділю окупанти обстріляли 2 громади – Сумська ОВА

Протягом неділі окупанти здійснили обстріл Есманської та Білопільської громади, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї (8 прильотів), з яких 1 артилерійський (1 приліт), 1 із гранатомета (АГС) (7 пострілів)", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зі ствольної артилерії було обстріляно Есманську громаду –1 приліт.

Окрім цього, окупанти обстріляли з гранотомету (АГС) Білопільську громаду, 7 пострілів.

Жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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