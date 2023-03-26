Події

17:05 26.03.2023

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

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Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служби України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) у високогір'ях Івано-Франківської області 26 і 27 березня.

"Не найкращі умови для походів у гори. Тож поки що краще насолодитися красою українських гір тільки на фотографії. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода та погода для туристичних подорожей!", - ідеться в повідомленні ДСНС, оприлюдненому в неділю.

Теги: #карпати #дснс

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