Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служби України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) у високогір'ях Івано-Франківської області 26 і 27 березня.

"Не найкращі умови для походів у гори. Тож поки що краще насолодитися красою українських гір тільки на фотографії. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода та погода для туристичних подорожей!", - ідеться в повідомленні ДСНС, оприлюдненому в неділю.